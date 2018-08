später lesen Ausstellung Begegnung mit China Teilen

Aus der Reihe „Begegnung mit China“ eröffnen am Samstag, 1. September, 18 Uhr, die Ausstellungen „Sanjiangyuan-Naturschutzgebiet“ & „Shaoxing“ in den Thermen am Viehmarkt. Nach den überaus erfolgreichen Ausstellungen aus den Provinzen Jiangxi, Shandong, Beijing, Chengdu und Baoshan präsentieren sich in der vierten und letzten Ausstellung der Reihe die Provinzen Shaoxing und Qinghai bis zum 30. September.