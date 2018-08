später lesen Veranstaltung Begegnungen beim 31. Brunnenfest FOTO: Dirk Tenbrock FOTO: Dirk Tenbrock Teilen

Twittern

Teilen



(DT) Volle Hütte am Brunnen in Heiligkreuz: Der Trierer Stadtteil feierte am zweiten Augustwochenende sein 31. Brunnenfest mit viel Musik und kulinarischen Genüssen von Grillschinken mit dicken Bohnen bis Rieslingsekt. Von Dirk Tenbrock