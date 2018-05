später lesen Soziales Behindertenbeirat stellt eigenes Denkmal auf FOTO: TV / Gerd Dahm FOTO: TV / Gerd Dahm Teilen

„Noch ein Denkmal“, unter diesem Motto wird auch der Behindertenbeirat der Stadt Trier am 5.Mai ein Denkmal enthüllen. An wen dieses Denkmal erinnert, bleibt noch geheim. „Nur soviel: Das Denkmal wird natürlich mit dem europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zu tun haben,“ teilte der Behindertenbeauftragte , Gerd Dahm, mit. Die Enthüllung findet am Samstag, 5.Mai, um 12 Uhr auf dem Hauptmarkt statt.