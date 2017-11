später lesen Bei dieser Party darf jeder singen Teilen

Trier (red) Unter der Dusche singt mancher gerne lautstark - aber in einem Club mit einem Profi macht es noch mehr Spaß. "Die SWR1-Party zum Mitsingen" in Trier mit Peter Kühn, Frontsänger der Jukebox Heroes, bietet das am Dienstag, 28. November, ab 20 Uhr im Kasino Kornmarkt.