Mitte Oktober fanden zur Kabel-eins-Serie „Mein Lokal, Dein Lokal“ Dreharbeiten in fünf Lokalen der Region statt (der Volksfreund berichtete). In der vergangenen Woche wurden die jeweiligen Sendungen von Montag bis Freitag ausgestrahlt. Wer war der Beste? Von Karin Pütz

Der Zuschauer erhielt Einblicke in Küche und Gastbereich der jeweiligen Lokale, gespickt mit konstruktiver Kritik der übrigen Teilnehmer sowie Mike Süsser, der sich in den vergangenen Jahren als Koch in verschiedenen Fernsehformaten einen Namen gemacht hat. Am Freitagnachmittag wurde den Kabel-eins-Zuschauern das Ergebnis bekannt gegeben: Den ersten Platz erhielt das von Matthias Meurer (34) geleitete Restaurant Belle Epoque im Hotel Bellevue in Traben-Trarbach. An zweiter Stelle überzeugte Markus Reis (50) vom Zeltinger Hof in Zeltingen-Rachtig. Dritter wurde Antonio Mariani (33) mit dem Villagio am Triolago in Riol. Sprüche des 37-jährigen Daniel Heinz aus Kenn indes kamen bei Mike Süsser besser an als die Kochkünste, die er in seinem Kenner Treff an den Tag legt. Alles in allem kamen die fünf Teilnehmer kompetent und sympathisch rüber und dürften bei den Zuschauern die Neugier auf die Lokale geweckt haben.