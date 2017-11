Benefiz-Basar im Mutterhaus für Missionsstation

Trier (red) Die Borromäerinnen laden für Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, zum Basar in den Großen Saal des Klinikums Mutterhaus Mitte in Trier ein. Von 11 bis 17 Uhr werden an beiden Tagen Bücher, kleine Geschenkartikel und Flohmarktartikel verkauft.

Für das leibliche Wohl ist mit frischen Waffeln und mehr gesorgt.

Der Erlös dient der Unterstützung der Missionsstation. Die Borromäerinnen sind seit mehr als 25 Jahren in Tansania/Afrika in der Region Singida tätig. Sie unterhalten ein Hospital und einen Kindergarten in Mtinko, je eine Ambulanzstation in Diagwa und in Waama sowie eine Schule in Misuna, einer Art Stadtteil von Singida. An diese Schule der Sekundarstufe ist ein Internat angegliedert. 140 Schüler werden dort ausgebildet. Die Unterrichtssprache ist Englisch.

Weitere Informationen zu den Missionsstationen gibt es im Internet unter <%LINK auto="true" href="http://www.borromaeerinnen-trier.de" text="www.borromaeerinnen-trier.de" class="more"%>

<%LINK auto="true" href="http://www.mutterhaus.de" text="www.mutterhaus.de" class="more"%>