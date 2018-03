Benefizkonzert für ein kleines Mädchen

(red) Bei einem Benefiz-Konzert singen und spielen am Sonntag, 28. Januar, um 11 Uhr Myriam Speck (Sopran), Martin Görg (Soloposaunist des Philharmonischen Orchesters Trier) und Sonja Kranich (Klavier) in der Aula der Grundschule am Dom in Trier. Auf dem Programm stehen Werke von Händel, Mozart und mehr. Der Eintritt ist frei! Die Musiker bitten um eine Spende für eine Herzoperation des eineinhalbjährigen Mädchens Cris Heaven. Das Kind lebt in einem Elendsviertel von Davao auf den Philippinen.