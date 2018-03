(red) Die Aula der Grundschule am Dom in Trier wird am Sonntag, 28. Januar, um 11 Uhr Schauplatz für ein Benefizkonzert zugunsten des Projektes „Angalan – Philippines“. Der Eintritt ist frei, Spenden werden für die Herzoperation eines im Elendsviertel von Davao (Philippinen) lebenden Kindes verwendet.