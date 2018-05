In Sondersitzung befasst sich der Dezernatsausschuss IV heute, 16.45 Uhr, Raum Steipe im Rathaus, mit der Neuwahl des Ortsvorstehers in Filsch. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag diesem Verfahren zu. Die Neuwahl ist erforderlich, weil der bisherige Amtsinhaber Dr. Karl-Josef Gilles gestorben ist.