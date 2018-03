Berufsberatung: Karriere bei der Bundeswehr

Die Bundeswehr stellt Ausbildungs- und Berufschancen am Donnerstag, 25. Januar, um 16 Uhr, im Berufsinformationszentrum vor. Ob Anlagenmechaniker, Marineoffizier oder Zahnmedizinischer Fachangestellter – bei der Bundeswehr gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Sie bietet neben Perspektiven in der militärischen Laufbahn auch mehr als 100 Ausbildungsberufe im zivilen Bereich an. Zwischen 16 und 18 Uhr informiert der Karriereberater der Bundeswehr über die zivilen Ausbildungsberufe, die Studiengänge an Uni und Fachhochschule und den Dienst als Soldat auf Zeit. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.