„Endlich bessere Bilder“ heißt der Workshop der Katholischen Familienbildungsstätte Trier am Samstag, 20. Oktober, 9 bis 13 Uhr. Der Fotograf Victor Beusch gibt in dem Workshop Kniffe mit an die Hand, damit die Teilnehmer ihr Wissen über das Fotografieren erweitern können. Es geht um gute Bildgestaltung sowie die Bearbeitung.