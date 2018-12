später lesen Studium Hochschule öffnet Bewerbungsportal Teilen

In der Regel beginnen Studiengänge zum Wintersemester. An der Hochschule Trier für die Studienorte in Trier, Birkenfeld und Idar-Oberstein kann der Studienbeginn in Bachelor-und Master-Studiengängen grundsätzlich bereits zum Sommersemester erfolgen.