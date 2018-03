Bibelwoche in Trier

(red) Der Arbeitskreis Ökumene richtet die „Ökumenische Bibelwoche“ erneut in Trier aus. Die Abende stehen in diesem Jahr unter dem Motto: „Zwischen mir und dir – Zugänge zum Hohelied der Liebe“ und finden vom 29. Januar bis 2. Februar statt. Die Veranstaltungsreihe beginnt am Montag, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Trierer Fetzencafé mit einem Bibelgespräch unter dem Titel „Ich suchte, den meine Seele liebt“. Der Abend am Mittwoch, 31. Januar, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Liebfrauen steht unter dem Thema „Alles ist Wonne an dir!“.