Bienenzuchtverein Trier ehrt Mitglieder

(red) Der Bienenzuchtverein Trier hat sich am 11. Januar zu der im zweijährigen Turnus stattfindenden Mitgliederversammlung getroffen. Die meisten aktiven Imker in der Region haben sich zu Vereinen (Trier Hermeskeil, Konz oder Saarburg) zusammengeschlossen, um sich gegenseitig auszutauschen, fachlich zu informieren und von den Versicherungsangeboten des Vereines zu profitieren. Neun bis zehn Mal im Jahr trifft sich der Verein im Postillion Trier zu den Monatsversammlungen. Bei diesen Treffen werden verschiedene Themen rund um die Imkerei näher beleuchtet. Der deutsche Imkerbund vergibt als Dachorganisation für langjährige Mitglieder die Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft, in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft und in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft. Aktive Jahre im Vorstand des Vereines zählen hierbei doppelt.