Die Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer hat eine Gruppe von Bürgern zu einer viertägigen politischen Bildungsfahrt nach Berlin eingeladen. Bei dieser eigentlich schon ausgebuchten Fahrt sind kurzfristig einige kostenlose Plätze frei geworden.

Neben dem Besuch des Bundestags gibt es ein umfangreiches Programm rund um das politische und historische Berlin. Abfahrt mit der Deutschen Bahn ist am Dienstag, 11. Dezember, morgens, Rückkehr am Freitagabend. Übernachtet wird in Doppelzimmern (Einzelzimmerzuschlag ist selbst zu zahlen). Interessierte werden gebeten, sich so schnell wie möglich per Mail an corinna.rueffer.ma04@bundestag.de zu melden und dabei ihre Telefonnummer anzugeben.