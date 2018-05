später lesen Veranstaltung Biofleisch genießen beim Forstamt Teilen

Das Forstamt Trier, Am Rothenberg 10, bietet am Freitag, 1. Juni, 18 bis 22 Uhr einen Abend voller Erlebnisse handwerklicher und kulinarischer Art . Die Gäste können dem erfahrenen Wildmetzger Josef Weinand über die Schulter schauen und erfahren, wie man an ökologisches Biofleisch kommt. Sie bekommen Einblicke in die Zubereitung von Wildfleisch für ein gutes Essen vom Grill. Geboten wird ein mehrgängiges Essen mit pfiffigen Beilagen sowie einer dazu passenden Getränkeauswahl. Der Abend klingt in geselliger Runde bei Gesprächen über ein gutes und ökologisch unbedenkliches Essen aus. Pro Person kostet die Teilnahme 60 Euro (inklusive Essen und Getränken). Anmeldung bis zum 30. Mai telefonisch unter 0651/9790777.