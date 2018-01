Was macht Arbeit wertvoll? Fotoaktion auf Instagram zum Karl-Marx-Jahr

Das Bistum Trier lädt zu einer Fotoaktion zum Thema Arbeit ein. Sie ist Bestandteil des Karl-Marx-Jahres.

Arbeit ist ein wichtiger und zeitlich umfangreicher Teil des Lebens – so verbringt jeder achte Arbeitnehmer laut Statistischem Bundesamt mehr als 48 Stunden in der Woche im Job. Aber geht es dabei nur ums Geld verdienen, oder hat Arbeit auch einen anderen Wert für unser Leben? Das fragt der Themenschwerpunkt Arbeit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) im Bistum Trier mit seiner Aktion ­#picyourwork im sozialen Netzwerk Instagram. Die „Challenge“ (Herausforderung) lädt Instagram-Nutzer dazu ein, mit einem Foto darzustellen, welchen Wert Arbeit im eigenen Leben oder dem von Freunden und Angehörigen einnimmt, oder wo einem der Wert von Arbeit begegnet – ob im Hobby, im Ehrenamt, bei der Vereinsarbeit oder in der Familie. Alle Fotos werden auch im Rahmen der Ausstellung „LebensWert Arbeit“ im Museum am Dom vom 5. Mai bis 21. Oktober 2018 präsentiert. Mit dieser Ausstellung beteiligt sich das Bistum Trier als Kooperationspartner des Landes Rheinland-Pfalz und der Stadt Trier am Karl-Marx-Jahr 2018. Die Fotos können Teilnehmer dann auf Instagram hochladen und mit dem Hashtag #picyourwork versehen. Alternativ kann das Foto auch per Mail an keb@bistum-trier gesendet werden. Die KEB bittet alle Teilnehmenden darüber hinaus, zwei Sätze zu vervollständigen: „Arbeit bedeutet für mich…“ und „Mein Job passt zu mir, weil…“. Weitere Informationen: Themenschwerpunkt Arbeit im Bistum Trier, Veronika Ziegelmayer, Telefon 0651/993727-11, E-Mail: themenschwerpunkt-­arbeit­@­bistum-trier.de

