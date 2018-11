später lesen Verkehr Bitburger Straße halbseitig gesperrt FOTO: TV / Scheidweiler, Jonas FOTO: TV / Scheidweiler, Jonas Teilen

Twittern

Teilen



Die stadteinwärts führende rechte Spur der Bitburger Straße wird an der Napoleonsbrücke am Freitag, 30. November, und Montag, 3. Dezember, zwischen 8.30 und 18 Uhr gesperrt. Grund ist die Sanierung der Stützmauer am Mühlenweg.