(red) Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang bietet bald Karten für seine beiden Kostümsitzungen, für die Kindersitzung und für seine Halli-Galli-Party an.

Unter dem Motto „Rot und Blau, mir machen Foasenicht in Ehrik, Helau!“ finden die zwei Kostümsitzungen an den Samstagen 9. und 23. Februar jeweils um 19.11 Uhr statt. Am Sonntag, 3. März, startet um 15.11 Uhr der Kinderkarneval mit Kindersitzung, moderiert von der Jugendpräsidentin Julia Löw. Außerdem wichtig: der 47. Ehranger Rosenmontagszug am 4. März mit der Halli-Galli-Party direkt im Anschluss. Alle Innen-Veranstaltungen gehen in der Henry-Zingen-Narrhalla des Bürgerhauses Ehrang über die Bühne. Die Eintrittskarten stehen am Samstag, 5. Januar, von 10 bis 11 Uhr bei Bestattungen Haas, Niederstraße 77, zum Vorverkauf bereit. Der Restbestand ist ab Montag, 7. Januar, bei der Tankstelle Roth, Servaisstraße 1 erhältlich.

Weitere Informationen unter

www.blau-weiss-ehrang.de