Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Dienstag, 8. Mai, ereignet hat, erbittet die Polizei Trier.

Am Hauptbahnhof, Bahnhofstraße, wurde in der Zeit zwischen 18.30 und 19 Uhr ein dunkler BMW 1 hinten links am Kotflügel beschädtigt. Er war vor einem Dönerladen geparkt. Hinweise an die Polizeiwache Trier, Telefon 0651/9779-1710.