() Die in Bonn lebende Künstlerin Hélène Michel stellt in der Trierer Tagungsstätte der Deutschen Richterakademie aus. Die Ausstellung beginnt am Donnerstag, 18. Januar, 19.30 Uhr, mit einer Vernissage. Gezeigt werden Gemälde der Künstlerin. Die bis 22. März dauernde Ausstellung ist dienstags bis donnerstags von 9 bis 16.30 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.