() Wie positioniert sich Europa in der Welt, die sich stark verändert? Mit dieser und weiteren Fragen setzt sich der deutsche Botschafter in Luxemburg in einem öffentlichen Vortrag am Freitag, 19. Januar, in Trier auseinander. Heinrich Kreft vertritt die Bundesrepublik Deutschland seit September 2016 im Großherzogtum.