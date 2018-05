später lesen Vandalismus Brennendes Stoffbanner an der Karl-Marx-Statue - Brandstifter in Trier unterwegs FOTO: TV / Agentur Siko FOTO: TV / Agentur Siko Teilen

Feuerwehreinsatz am Simeonstiftplatz in Trier: Dort haben am frühen Donnerstagmorgen Unbekannte durch das Legen eines Feuers versucht, die jüngst errichtete Karl-Marx-Statue zu beschädigen.