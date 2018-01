später lesen Polizei Brandstiftung in Trier: Baulager in Flammen FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Trier (red) Einen Brand vom 14. Januar meldete die Polizei Trier Tage später am gestrigen Mittwoch. Laut Darstellung der Ermittler zündeten Unbekannte ein Bau-Abfalllager in der Straße Am Alten Theater an. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr entsteht nur leichter Gebäudeschaden. Die Polizei spricht von Brandstiftung.