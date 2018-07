später lesen Feuerwehr Brennende Waschmaschine löst Wehreinsatz aus FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Zu einer brennenden Waschmaschine ist am Montagnachmittag gegen 14.01 Uhr die Feuerwehr nach Trier-Ehrang ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus in der Ehrangerstraße bemerkte ein Passant leichten Rauch aus dem Keller aufsteigen und alarmierte die Feuerwehr.