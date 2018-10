Baugebiet Brubacher Hof – Die Gegner geben sich noch nicht geschlagen

Brubacher Hof – So geht es weiter

Rahmenplanung für neue Wohn- und Gewerbegebiete in Trier ist der vom Stadtrat nach mehrjähriger Diskussion beschlossene Flächennutzungsplan 2030. Dieser liegt derzeit bei der Aufsichtsbehörde SGD Nord zu Genehmigung vor. Das neue Baugebiet Brubach Hof mit einer Gesamtfläche von 30 Hektar soll mit einer städtbaulichen Entwicklungsmaßnahme realisiert werden. Die Stadt kauft dabei zunächst alle Flächen in dem definierten Bereich und vermarktet die Baugrundstücke selbst. Aus den Erlösen wird auch die Infrastruktur gebaut, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Neubaugebiet stehen. Unter anderem weil die Stadt bei einer solchen Entwicklungsmaßnahme die Möglichkeit zu Zwangsenteignungen hat, ist sie umstritten. Der Stadtrat stimmt am Dienstag, 6. November, in öffentlicher Sitzung über eine entsprechende Satzung ab.