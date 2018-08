Brücke am Kandelbach in Trier-Olewig ab heute gesperrt

Ab heute ist die Brücke „Am Kandelbach“ in Trier-Olewig gesperrt. Sie wird im Rahmen von Renautrierungsmaßnahmen erneuert. Autofahrer müssen in den kommenden sechs Wochen weite Umweg nehmen.

(red) Der erste Bauabschnitt der Renaturierung des Tiergartenbaches schreitet voran. Die Freifläche an der Einmündung Olewiger Straße/Im Tiergarten wird umgestaltet. Ein Fußgängersteg und Schieferblöcke in einem Rondell, die später als Sitzgelegenheit dienen, sind bereits installiert. Außerdem wird die Brücke „Am Kandelbach“ erneuert. Dort verlaufen Hauptversorgungsleitungen der Stadtwerke. Daher sind umfangreiche Ver- und Umlegearbeiten nötig. Wegen der beengten Verhältnisse wird die Brücke „Am Kandelbach“ ab Mittwoch, 29. August, gesperrt. Eine Ausfahrt Richtung Olewiger Straße ist dann nicht mehr möglich. Der Verkehr wird in Richtung Heiligkreuz umgeleitet und fließt dann über die Stauffenberg- oder Georg-Schäffer-Straße Richtung Zentrum. Die Wege sind relativ schmal, so dass Halteverbote nötig sind. Zudem können nur Autos und Kleintransporter die Umleitung nutzen. Wenn das Wetter mitspielt, dauert die Sperrung nach Angaben des städtischen Tiefbauamtes etwa sechs Wochen. Besonders im Berufsverkehr muss mit Behinderungen gerechnet werden. Der Rad- und Fußgängerverkehr kann dann die neue Radtrasse über die Freifläche benutzen, die bereits asphaltiert ist. ⇥Foto: Rainer Neubert

FOTO: Rainer Neubert

(r.n.)