Brücke Am Sandbach wird für Autos & Co. gesperrt

(red) Anfang kommender Woche wird die Brücke Am Sandbach dauerhaft für den motorisierten Verkehr gesperrt. Das hat die Trierer Stadtverwaltung mitgeteilt. Fußgänger und Radfahrer können das Bauwerk nutzen. Die Brücke gehört zu einem Wirtschaftsweg, der Trier-Süd und Feyen-Weismark verbindet. Der Weg führt von der Bezirkssportanlage Feyen bis zur Medardstraße in Trier-Süd. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen an Ingenieurbauwerken wurde sie im November und Dezember 2017 untersucht. Dabei wurden weitere Schäden festgestellt. Die Bewertung des Bauwerkes, hauptsächlich der tragenden Konstruktion in Bezug auf die Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit, wurden als grenzwertig eingestuft. Eine Sanierung sei wirtschaftlich nicht vertretbar. ⇥ Foto: Hans Krämer