Bündnis in Trier wird „Aktiv gegen Armut“

Aktionstag in der Trierer Innenstadt macht am 15. Juni auf die Schattenseiten der Gesellschaft aufmerksam. Der Trierische Volksfreund stellt die Themen vor. Heute: Arm durch Kinderreichtum.

Arm durch Kinderreichtum

Über dieses Thema informiert beim Aktionstag in der Trierer Innenstadt am Freitag, 15. Juni, 10 bis 15 Uhr, der Familienbund der Katholiken im Bistum Trier: „Eltern – vor allem Mütter – die für die Kindererziehung im Beruf kürzer treten, sind stark von Altersarmut bedroht. Das ist nicht fair. Familien mit Kindern tragen doppelt zur Rentenversicherung bei und werden zugleich dennoch benachteiligt: Eltern und Kinderlose mit gleichem Einkommen zahlen Rentenbeiträge in gleicher Höhe, obwohl Eltern zusätzlich für ihre Kinder und damit für künftige Beitragszahler sorgen. Mit der Kampagne ,Rente sich wer kann’ macht der Familienbund der Katholiken auf die unfairen Spielregeln der Rentenversicherung aufmerksam und fordert niedrigere Rentenbeiträge und gleiche Kindererziehungszeiten für alle Eltern.

Der Familienbund lädt an seinem Infostand dazu ein, über die Spielregeln der gesetzlichen Rentenversicherung und seine Forderungen für mehr Familiengerechtigkeit zu diskutieren und sich über die Arbeit des familienpolitischen Interessenverbandes zu informieren. Hierzu präsentiert der Familienbund eine überdimensionierte lebensgroße Variante des Gesellschaftsspiels „Mensch ärgere Dich nicht“ zum aktiven Mitspielen.

Unter dem Motto „Rente sich wer kann“ sind jedoch die Spielregeln für Familien bewusst unfair verändert und zeigen so die Wirklichkeit für Familien in der Rentenversicherung auf: bis alle Kinder am Start sind, leisten ihre Eltern viel Arbeit und zahlen hohe Kosten. Sind die Kinder dann im Spiel, sorgen sie für die Renten aller Mitspieler. Spielfazit: Die Kosten für die Kindererziehung zahlen allein die Eltern. Von den Beiträgen, die Kinder später einzahlen, leben auch die anderen.“

Den Familienbund der Katholiken im Bistum Trier finden Sie am Freitag, 15. Juni, mit seinem Infostand von 10 bis 15 Uhr am Pranger in der Fußgängerzone.

(red)