Der Trierer Landtagsabgeordnete Sven Teuber (SPD) lädt politisch interessierte Trierer am Donnerstag, 17. Januar, (Abfahrt 7.30 Uhr) auf eine Landtagsfahrt nach Mainz ein. Die für die Teilnehmer kostenlose Fahrt startet mit einer gemeinsamen Anreise per Bus.

Nach der Ankunft in Mainz besichtigen die Trierer die derzeitige Slevogt-Ausstellung im Landesmuseum. Die Fahrt endet mit einer Führung durch den Plenarsaal im Mainzer Landtag. Interessierte Bürger können sich bis zum 16. Januar im SPD Bürgerbüro von Sven Teuber und Malu Dreyer während der Öffnungszeiten in der Nagelstraße 12 in Trier oder unter 0651/2006625 sowie per E-Mail unter service@sventeuber.de für die Fahrt anmelden.

(red)