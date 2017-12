später lesen Bürgerentscheid Tankstelle Ostallee: Heute TV-Forum Teilen

Twittern

Teilen



Trier (cus) Im Vorfeld des Bürgerentscheids am Sonntag, 10. Dezember, bietet ein TV-Forum am heutigen Montag um 20 Uhr in der Tufa Trier die Gelegenheit zur Information und Diskussion. Es geht um die Frage, ob die Stadt den Pachtvertrag mit der Aral-Tankstelle in der Ostallee verlängern soll oder nicht.