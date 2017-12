Tausende Sternsinger feiern in Trier (Fotos/Video)

Bischof Stephan Ackermann ist begeistert. „Die Resonanz auf die erste bundesweite Eröffnungsfeier der Sternsingeraktion in Trier ist toll.“ Das zeigte sich bereits am Vormittag im Dom bei der Begrüßung, wo nach Aufforderung von Moderator Christian Dirr 2700 junge Gäste und ihre fast 900 Begleiter, tatsächlich versuchten, mit ihrem Gesang die Klänge der Orgel zu übertönen. „Stern über Bethlehem“ ist an diesem Tag die Hymne.

Danach verteilten sich die Teilnehmer aus 142 Pfarreien in der ganzen Stadt, um sichin diversen Workshops mit dem Thema Kinderarbeit in Indien und weltweit zu beschäftigen. „Er habe auch einige Workshops besucht“, sagt der Bischof beim Pressegespräch am Mittag. „Es war faszinierend zu sehen, wie fröhlich die Kinder sind, sich aber auch innerhalb kürzester Zeit mit großer Ernsthaftigkeit auf das Thema der Aktion einlassen können.“

FOTO: Von Rainer Neubert und Friedemann Vetter

Die Hoffnung, mit dem bei der Sternsingeraktion gesammelten Geld etwas gegen Kinderarmut und Kinderarbeit beitragen zu können, ist an diesem Tag tatsächlich die häufigste Antwort der mit goldfarbenen Kronen und bunten Gewändern ausgestatteten Sternsinger auf die Frage, warum sie teilnehmen. „Ich finde es gut, Kindern zu helfen, die es nicht so gut haben wie wir“, sagt zum Beispiel Jonas (10) aus Poltersdorf an der Mosel, der gemeinsam mit Johanna (11), Theo (10) und Franz (11) nach Trier gekommen ist.

Besondere Aufmerksamkeit der Passanten auf dem Weg durch die Fußgängerzone zur Porta Nigra erhalten aber auch einige ältere Herren in Königstracht. „Weil wir vor fünf Jahren nicht genug Kinder im Dorf hatten, haben wir eine Senioren-Sternsingergruppe gegründet“, sagt Peter Schmitt, Ortsbürgermeister der 600 Einwohner zählenden Gemeinde Trimbs bei Mayen. In diesem Jahr gebe es zwar wieder eine Kindergruppe. „Beim Auftakt der Bundesaktion in Trier wollten wir aber auch noch einmal dabei sein.“

170 Frauen und Männer aus dem ganze Bistum halfen dabei, dass im Zelt auf dem Domfreihof ebenso gut für die königlichen Gäste gesorgt wurde wie im Schulzentrum St. Maximin, im Broadwaykino – dort wurde der Film „Willi in Indien“ zur Sternsingeraktion gezeigt – oder an den weiteren Veranstaltungsstätten. Bevor es am Nachmittag dann zum offiziellen Eröffnungsgottesdienst zurück in den Dom ging, haben sich alle Teilnehmer an der Porta Nigra getroffen, trotz des nun einsetzenden Regens die Leiendecker Bloas für gute Stimmung und Bewegung sorgte.

Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ werden nun in allen 27. deutschen Bistümern wieder 300 000 Sternsinger von Tür zu Tür ziehen und darauf aufmerksam machen, wie sehr Kinder weltweit unter gefährlicher, gesundheitsgefährdender und ausbeuterischer Arbeit leiden. Die Messlatte liegt hoch, denn im vergangenen Jahr hatten die Mädchen udn Jungen aus 10 328 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten 46,8 Millionen Euro gesammelt. Mit dem Geld fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.

