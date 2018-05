Bundespolizei nimmt gesuchten Dieb fest

Ein 29- Jähriger musste am Freitag seine geplante Reise nach Köln jäh beenden. Beamte der Bundespolizei haben den Mann im Grenzbereich zu Luxemburg festgenommen. Bei seiner Festnahme befand sich der Mann in einem Fernreisebus auf dem Weg in die Rheinmetropole. Ermittlungen ergaben, dass gegen den Gesuchten zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlagen. Wegen Diebstahl und eines Verstoßes gegen das Asylgesetz, hatte er noch eine Haftstrafe von fünf Monaten und 38 Tagen abzusitzen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht. Erst nach der Verbüßung seiner Haftstrafe kann er seine Fahrt fortsetzen.