Unter dem Motto „Buna Wild West“ starten die Trier-Irscher Burgnarren in die Session. Der Kartenvorverkauf für die beiden Motto-Sitzungen am Samstag, 23. Februar, und Freitag, 1. März, in der Mehrzweckhalle am Sportplatz hat begonnen.