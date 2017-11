später lesen Busse fahren Umleitung im Trierer Osten Teilen

Trier (red) Die Linien 4, 14 und 85 fahren wegen der Baumaßnahme in der Sickingenstraße bis einschließlich Sonntag, 3. Dezember, eine Umleitung. Diese führt wegen der Einbahnstraßenregelung in der Schönbornstraße ab Hauptbahnhof in Richtung Tarforst/Bonerath über die Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Schöndorfer Straße, Wasserweg und Avelsbacher Straße, Kohlenstraße, Robert-Schuman-Allee bis zur Wendeschleife in der Sickingenstraße, ab dort weiter auf der normalen Route bis Irsch/Bonerath.