Busse fahren Umleitung in Kernscheid

Wegen Straßenarbeiten in der Stefan-Andres-Straße und der Straße Osbüsch in Kernscheid müssen die Buslinien 7 und 84 am Dienstag, 22. Mai, und Mittwoch, 23. Mai, laut Stadtwerke Trier (SWT) eine Umleitung fahren.