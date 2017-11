Café für Kinder und getrennt lebende Eltern

Trier (red) Der Kinderschutzbund Trier bietet am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 17 Uhr wieder ein "Kinderzeit-Café" an. Das Café ist ein Treffpunkt für Kinder und deren getrennt lebende Eltern.

Der Umgang nach Trennung und Scheidung ist in vielen Familien eine große Herausforderung. Andauernd mit dem Kind ins Kino und Pizza essen - das wird schnell langweilig. Aber wo kann ein Vater in ein paar gemeinsame Stunden mit seinem Kind verbringen, wenn er selbst weit weg wohnt? Was tun Eltern, wenn sie sich nicht auf einen Treffpunkt einigen können, den beide passend finden? Was, wenn es jedes Mal vor den Kindern Streit gibt?

Mit seinem Angebot will der Kinderschutzbund hier unterstützen. Alle Kinder und Jugendlichen sind eingeladen, hier in lockerer Atmosphäre auf neutralem Boden Zeit mit ihrem getrennt lebenden Elternteil zu verbringen. Platz und Spielzeuge stehen zur Verfügung, dazu gibt Kaffee und Kuchen zu fairen Preisen. Betreut wird das Angebot von Mitarbeiterinnen aus dem "Begleiteten Umgang". Sie haben viel Erfahrung in der Begleitung und Beobachtung von Spielsituationen nach Trennung und Scheidung. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein kurzes telefonisches Vorgespräch und bei der ersten Teilnahme die Unterzeichnung der Hausregeln. Die Teilnahme am Kinderzeit-Café ist kostenlos.

Das nächste Besuchscafé findet im Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband , Thebäerstraße 46, 54292 statt. Anmeldung bis Donnerstag, 30. November bei Franziska Moersdorf, Telefon: 0651/999366-142 oder per E-Mail an bu@kinderschutzbund-trier.de



(red) Die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Stadtbibliothek laden für Mittwoch, 29. November, zu ihrer Jahresversammlung im Lesesaal der Stadtbibliothek Weberbach ein. Eingeladen sind Mitglieder und interessierte Gäste.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung wird Michael Embach, Direktor der Stadtbibliothek zum Thema "Das Ada-Evangeliar auf dem Weg zum Weltdokumentenerbe?" berichten. Der Eintritt ist frei. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.Meldungen