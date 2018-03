(red) Die CDU Trier lädt ein zum Bürgerfrühschoppen am Sonntag, 14. Januar, im Brauereiausschank Petrusbräu in der Kahlenfelsstraße 3. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr. Mit dabei sein wird der neue CDU-Kreisvorsitzende Maximilian Monzel. Die Bürger können diese Gelegenheit nutzen, um mit ihm in Kontakt zu kommen und ihn kennenzulernen.