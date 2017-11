später lesen China und seine Videokunst Teilen

Twittern

Teilen



Trier (red) Die Reihe "China heute" der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft wird am Dienstag, 28. November, in der Volkshochschule Trier fortgesetzt mit einem Vortrag: "Alternative Facts - Einblicke in die chinesische Videokunst". Der Referent, Professor Bernhard Serexhe, ist seit 2010 Leiter des EU-Forschungsprogramms "digital art conservation".