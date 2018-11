später lesen Jugendarbeit Trierer „Chor über Brücken“ wird ausgezeichnet FOTO: Trierischer Volksfreund / Veranstalter FOTO: Trierischer Volksfreund / Veranstalter Teilen

Twittern

Teilen



Der „Chor über Brücken“ aus Trier wird am Dienstag, 20. November, in Koblenz ausgezeichnet. Erstmals wird dort der Preis „KultDING“ für beispielhafte soziokulturelle Projekte mit Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz durch die Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung verliehen.