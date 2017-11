Christkindlmarkt mit neuen Ideen

Diesmal organisieren Saarburg, Gewerbeverband und Vereine den Christkindlmarkt in der Stadt gemeinsam. Sie hatten eine besondere Herausforderung zu stemmen: Ihnen fehlten die Hütten. Marion Maier

Saarburg Ein dramatischer Vorfall im Juni dieses Jahres hätte den Saarburger Christkindlmarkt fast zunichte gemacht.



Das Feuer Damals brannte es in der Lagerhalle der ehemaligen Famo-Kaserne. 26 Asylbewerber wurden wegen der Flammen, die nach dem ersten Löschen erneut aufloderten, in Sicherheit gebracht. 154 Hilfskräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk waren im Einsatz. In der Halle hatte der Gewerbeverband die Hütten für den Christkindlmarkt gelagert. Sie verbrannten alle - bis auf eine.



Die Unterstützung Zur Pressekonferenz sagt Stadtbürgermeister Jürgen Dixius: "Der Gewerbeverband konnte die Marktorganisation und die Neuanschaffung der Hütten nicht alleine bewerkstelligen." Die Stadt und andere kamen zu Hilfe. Hauptorganisatorin ist Sandra Gehlen, Saarburgs Pressesprecherin.

Ein Team aus Stadt, Gewerbeverband und den Vereinen TuS Fortuna und KG Hau Ruck arbeitet für die Veranstaltung zusammen. Ihr erstes Treffen war im August, sie hatten einen Kraftakt vor sich. Mit viel Engagement wurden die neuen Hütten (das Stück für mehr als 2000 Euro) mit Verstrebungen ergänzt, damit sie künftig flott aufgestellt werden können. Dixius: "Markt und Programm wären ohne die vielen Unterstützer aus den Saarburger Vereinen und die finanzielle Unterstützung vieler lokaler Unternehmen nicht möglich gewesen. Dafür bedanke ich mich herzlich."

Der Markt Der Christkindlmarkt wird nun wieder rund um den Wasserfall veranstaltet, und zwar an den beiden Wochenenden vom 8. bis 10. Dezember und vom 15. bis 17. Dezember. An 16 Ständen gibt es Edelsteinschmuck, Holzfiguren, Weihnachtskrippen, Genähtes, Dekorationsartikel, Liköre, Felle, Wollsachen und mehr. Zudem werden Reibekuchen, Flammkuchen und Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch angeboten. Geöffnet ist der Markt freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr.



Musik und Nikolaus Bereichert wird der Markt durch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Der Trierer Tenor Thomas Kiessling singt. Egon Altenhofen tritt mit seinem Chor Die neue Generation auf. Die Musikvereine Saarburg und Beurig spielen. Für die Kinder kommt der Nikolaus am Samstag, 9. Dezember, um 14.30 Uhr mit dem Boot am Ländchen im Staden an. In einer Prozession, die das Brass-Ensemble des Musikvereins Beurig begleitet, geht es dann hoch zum Buttermarkt. Dort erhalten die Kleinen ein Geschenk. Der Zauberer und Bauchredner Leonardo tritt am Sonntag, 17. Dezember, 14 Uhr, mit weihnachtlichem Kinderprogramm auf. Auch Bastelaktionen für Kinder werden angeboten.



Der soziale Weihnachtsbaum Doch es geht nicht nur ums Feiern beim Christkindlmarkt. Den Organisatoren war es wichtig, an den christlichen Hintergrund des Fests zu erinnern. An andere zu denken und ihnen zu helfen - darum gehe es. Deshalb wurden die sechs Grundschulen in der Verbandsgemeinde beteiligt. Die Kinder überlegen im Unterricht Projekte, die sie unterstützen möchten. Jede Schule einigt sich auf ein Projekt für die Wunschkiste. Jede Kiste ist mit 500 Euro ausgestattet. Um den Betrag zu erhöhen, werden am sozialen Weihnachtsbaum auf dem Markt Christbaumkugeln verkauft. Kinder haben an ausgewählten Tagen die Möglichkeit, Kugeln nach ihren Wünschen zu gestalten. Wer die Wunschkisten bekommt, wird am Ende des Markts bekanntgegeben.



Weihnachtsshopping und Stollenverkauf Der Gewerbeverband hat seine Aktion Weihnachtsshopping, die sonst auf einen Donnerstag fällt, in diesem Jahr für den Christkindlmarkt auf Freitag, 15. Dezember, verlegt. An diesem Abend haben die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Thomas Annen erklärt: "Wir wollen damit die Stadt so stark wie möglich beleben." Wie in den Vorjahren verkauft der Gewerbeverband wieder seinen zehn Meter langen Christstollen auf dem Christkindlmarkt, und zwar am Sonntag, 10. Dezember.