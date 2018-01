Christoph Schnorpfeil (CDU): Das ändert sich in Zewen

Das war 2017, das kommt 2018: Im Januar blicken die Ortsvorsteher der 19 Trierer Stadtteile für den TV zurück und voraus. Heute: Christoph Schnorpfeil (CDU) aus Zewen. Christoph Schnorpfeil (CDU)

Das Highlight war in diesem Sommer der Spatenstich für den Bau des neuen Kunstrasenplatzes unseres Fußballvereins. Dieser war bereits im Frühjahr 2016 vom Land bewilligt worden und wurde schon lange herbeigesehnt. Am 22. Juni 2017 fand die offizielle Einweihung der neuen Sportanlage nebst dem ebenso neuen Clubheim statt. Bei diesem wichtigen Ereignis waren auch viele Vertreter aus Sport und Politik anwesend.

Zudem feierte der Sportverein mit allen Bürgern im August ein gelungenes Fest, um den neuen Platz angemessen in Zewen zu etablieren. Die Aufstellung des neuen Flächennutzungsplans (FNP) 2030 rief neben dem Ortsbeirat auch viele Mitbürger auf den Plan. Das Ansinnen der Stadt, eine großflächige Bebauung östlich und westlich der Straße „Im Biest “ auszuführen, konnte verhindert werden, da diese Entscheidung zwei alteingesessene Zewener Landwirtschaftsbetriebe in ihrer Existenz bedroht hätte.

Alternativ dazu wurde eine Baulandfläche „Langenberg“ zwischen Euren und Zewen oberhalb der Eisenbahn in Erwägung gezogen. Die Ortsbeiräte Zewen und Euren sowie die Mehrheit der Bürger sprachen sich für diesen Vorschlag aus.

Dieses Vorhaben scheiterte jedoch schließlich an einem langwierigen Verfahren und einer kostenaufwendigen Anbindung an die B 49, welche unumgänglich gewesen wäre. Letztlich entschied sich die Verwaltung gegen den Wil len der Bürger für die Baulandentwicklung „Brubacher Hof “. Obwohl Zewen, im Gegensatz zu einigen anderen Stadtteilen, beim Thema Infrastruktur gut aufgestellt ist, wird zunehmend die Lebensmittelnahversorgung insbesondere für ältere Menschen beklagt. Wir hoffen, dass sich in dieser Angelegenheit noch Lösungen ergeben werden.

Das kommt 2018 Bereits in den sechziger Jahren wurde im Bebauungsplan „Zewen Südwest I“ in der Raiffeisenstraße eine Fläche als Kinderspielplatz ausgewiesen. Diese konnte lange Jahre aufgrund eines naheliegenden Bienenhauses nicht ausgebaut werden. Da dieses nun nicht mehr besteht, kann der Platz künftig für unsere Kinder genutzt werden. Dazu hat der Ortsbeirat bereits Mittel für den Ausbau dieses Spielplatzes zur Verfügung gestellt.

In welchem Trierer Stadtteil wären Sie im neuen Jahr gerne für eine Weile Ortsvorsteher? Warum?