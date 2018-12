Die City-Initiative Trier (CIT) hat die Termine ihrer Events und der vier verkaufsoffenen Sonntage 2019 bekanntgegeben. Das erste Sonntagsshopping ist im Rahmen der 15. Trierer Ostermarkts (4. bis 7. April) am 7. April angesagt.

Die dritte Auflage des Weinfestivals Wine in the City (3. bis 5. Mai) ist der Anlass für den Einkaufssonntag am 5. Mai. Die beiden anderen Sonntage folgen im Herbst: am 29. September (zum dritten Europäischen Markt vom 27. bis 29. September) und am mit der Allerheiligenmesse einhergehende Mantelsonntag am 27. Oktober.

Weitere CIT-Events: Grill in the City (1. Juni), Trier spielt (14. September) und Trier liest (12. Oktober)