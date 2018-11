Ich freue mich ...

„... schon ganz närrisch auf die Blitztournee zum 15-Jährigen unserer schnuckeligen Band St. Andgas.“

Claudia Allar (41), Trier-Ehrang,

spielt Blasinstrumente und singt im Chor des Sextetts St. Andgas,

das Klassikern aus der Feder von Deep Purple bis Black Sabbath einen verstörenden weihnachtlichen Charakter verleiht. Die Blitz-Tour besteht aus genau zwei Auftritten: am 22. Dezember im Bürgerhaus Bekond (Benefiz) und am 23. Dezember im Kasino am Kornmarkt in Trier. Beginn jeweils 20 Uhr. Mehr Infos online: st.andgas.de ⇥(rm.)