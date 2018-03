Comedian Simon Stäblein in Trier

(red). Der Kölner Comedian Simon Stäblein tritt am Donnerstag, 18. Januar, im letzten Teil der Comedy-Reihe „Comedy goes West – Trier-West lacht zurück“ im Kultur-Raum in Trier-West auf. Der besonders durch seinen Auftritt beim RTL Comedy Grand Prix 2016 bekannt gewordene Komödiant besticht auf der Bühne besonders durch die Vielseitigkeit seines Programms. Ob nervige Avocados, schwule Giraffen oder aggressive Kinder – was er witzig findet, wird erzählt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.