(red) Johannes Schröder, vom Staat geprüfter Deutschlehrer und Beamter mit Frustrationshintergrund, ist am Donnerstag, 24. Januar, ab 20 Uhr mit seinem Programm „World of Lehrkraft – ein Trauma geht in Erfüllung“ zu Gast in der Güterhalle Bernkastel-Kues.