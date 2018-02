Comedy Slam diesmal mit Kandidat aus Trier

Der 117. Trierer Comedy Slam geht am Samstag, 3. März, um 20 Uhr im Jugendzentrum Mergener Hof über die Bühne. Der Wettstreit der Humorkünstler soll komische Talente fördern und die Lachmuskeln des Publikums strapazieren.

Bis zu sechs Künstler treten an dem Abend auf, angereist aus der gesamten Bundesrepublik. Sie bieten ein facettenreiches Repertoire von Kabarett und Zauberei über Satire und Musik bis hin zu klassischer Stand-up-Comedy. Jeder Künstler hat maximal zehn Minuten, die Zuschauer zu überzeugen. Das lachende Publikum wählt den Sieger per Applaus.

Diesmal dabei: Moaad Belatouani aus Frankfurt, Bora-Ahmet Altun aus Velbert, Jan Preuß aus Köln, Elias Kordoba aus Hamburg und Marten de Wall aus Gießen. Ein Heimspiel hat an diesem Abend Luca Brosius aus Trier. Was man in seiner Freizeit tun kann? Einiges. Aber was hat das mit deutschen Promis aus Politik und Fernsehen zu tun? Manches. Wie klingt Romeo und Julia auf Sächsisch? Höchst melodisch. Aber in welchem Zusammenhang steht das nun wieder mit den Gestaltungsoptionen unserer freien Zeit? Das und noch weitere Hobbymöglichkeiten, verbunden mit einer ordentlichen Portion Stimmenimitation, zeigt Luca Brosius unter dem Motto: Lieber Muskelkater vom Lachen, als gar kein Haustier.

Einlass zum Comedy Slam ist am Samstag ab 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Platzreservierung per E-Mail kultur@kulturraumtrier.de, bis 16 Uhr des Veranstaltungstages. Kartenvorverkauf im TV-Service-Center Trier, Neustraße 91.

(red)