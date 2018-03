Comedy Slam im Mergener Hof

(red) Trier sucht den besten Comedian. Wer siegt, entscheidet das Publikum des 115. Trierer Comedy-Slams im Mergener Hof (Rindertanzstr. 4). Ausgetragen wird der Wettstreit Samstag, 6. Januar, ab 20 Uhr. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten kosten 9,50 Euro, 8 Euro ermäßigt. Wer sich einen Platz reservieren will, kann das tun mit einer E-Mail an kultur@kulturraumtrier.de bis 16 Uhr des Veranstaltungstages. Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen von ticket Regional und im Netz unter

www.ticket-regional.de