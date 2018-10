Computerexperten treffen sich in Luxemburg

Das Computer Incident Response Center (deutsch: Computervorfallreaktionszentrum) veranstaltet diese Woche zum 14. Mal die Fachtagung hack.lu. Von Dienstag bis Donnerstag, 16. bis 18. Oktober, beschäftigen sich im Parc Hotel Alvisse, 120 Route d‘Echternach, in Luxemburg 500 Teilnehmer mit dem Thema Computersicherheit.

Christian Kremer

