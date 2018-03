Cowboys und Indianer erobern die Eeckfer Foasentbühn

Von Florian Blaes

Ein vielfältiges Programm gab es bei der Kappensitzung im Bürgerhaus in Ockfen. Unter dem Motto „Zum Eeckfer Goldrausch an der Saar kommen alle Cowboys und Indianer, ist doch klar“ kamen mehr als 250 Feierlustige. Neben der „Kindergruppe Schwarzlicht“ gab es auch Tanz- und Showauftritte der Jugend- und großen Garde und der Funkenmariechen. Natürlich eroberten auch die Cowboys, Cowgirls und Indianer die Bühne. Bei Vorträgen, in denen auch viel über den Dorftratsch gesprochen wurde, wurde viel gelacht und geklatscht.

Ein Jubiläum durfte „der Gigolo“ Lothar Schreiner feiern. Er feiert in diesem Jahr sein 33. Bühnenjubiläum. Und die Narren klatschten minutenlang. Höhepunkte waren Auftritte von „Hausfrau“ Evelin Waringer und Holger und Jenny Wagner. Umrahmt wurde die Sitzung musikalisch vom Musikverein Ockfen.

Aktive : „Kindergruppe Schwarzlicht“ Rieke und Janne Aulenberg, Lena und Jule Klostermeier, Ina und Lea Gathauer, Louisa und Jana Schumacher, Jessica Bechter, Riecke Dyckershoff; „Cowgirl und Indianer“ und Gesang Holger und Jenny Wagner; Jugendgarde Anna Schmitt, Lea Gasthauer, Emilie Etringer, Lara Roben, Alex van Hees, Theresa Minn, Rieke Aulenberg; „Dorfratsch mit den Schamanen“ Birgit Schmitt, Stefan Klein, Katharina Merten; Funkenmariechen: Lea und Ina Gasthauer; „Der Gigolo“ Lothar Schreiner; Große Garde und Showtanz: Jasmin Kleutsch, Johanna Steinmetz, Katharina Ruf, Kim Weber, Kira Schreiner, Lisa Felz, Lisa Terres, Sabrina Pütz, Vanessa Kleutsch, Nico Merz, Steffi Kirf, Mona Biewer; „eine Hausfrau“ Evelin Waringer; „Indianer auf dem Campingplatz“ Marion Mangrich, Christian Krewer, Thomas Benzmüller, Holger Wagner, Jörg Schu, Steffi Kirf; „Heerekeechin beim Arbeitsamt“ Eva Zimmer, Marion Mangrich, Kaplan Dienhardt; „Einlage Pferd“ Johanna Steinmetz.